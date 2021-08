Merson: “Lukaku grande acquisto del Chelsea. A loro non importa se…”

L'ex allenatore e giocatore inglese valuta positivamente la mossa del Chelsea di riportare in Premier l'attaccante belga

Paul Merson valuta positivamente la mossa del Chelsea di riportare a Stamford Bridge Romelu Lukaku . Dopo l'esperienza fallimentare ai Blues, per l'ex allenatore e giocatore adesso Big Rom è pronto. "Il Chelsea ha pagato 97 milioni di sterline per un giocatore che ha lasciato andare. A loro non importa!"

"Non pensano: "Tutti impazziranno per aver ingaggiato un giocatore per il triplo di quello a cui l'abbiamo venduto!". Vanno lì e lo prendono. All'epoca non era pronto per il Chelsea, ora è pronto, è un giocatore migliore in tutto e per tutto. Penso che sia un grande acquisto e un punto di svolta per il Chelsea. Il Manchester City deve comprare Harry Kane".