Napoli, Mertens: “Le altre non erano più forti di noi, ci è mancato qualcosa”

Le parole del centravanti belga: "E' un messaggio ai tifosi, abbiamo sognato ma abbiamo sbagliato tutti: anche noi vogliamo vincere"

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul Sassuolo, Dries Mertens, centravanti del Napoli, ha parlato così della stagione degli azzurri: "Tutta la squadra è delusa perché è l'anno con più delusione da quando sono qua: abbiamo fatto anche 91 punti e di solito si vince sempre lo scudetto. Le altre non erano più forti di noi. Poi Juve, Napoli, Roma e Atalanta sono dietro, siamo terzi: è un peccato ma bisogna alzare la testa ma andiamo in Champions e speriamo di lottare il prossimo anno perché abbiamo un grande gruppo. E' un messaggio ai tifosi, abbiamo sognato ma abbiamo sbagliato tutti: anche noi vogliamo vincere, ma bisogna sempre stare insieme anche nei momenti brutti. Speriamo di prendere giocatori forti e fare belle cose. Abbiamo giocato con una Juve fortissima gli altri anni, ma quest'anno le altre non erano più forti di noi: ci è mancato qualcosa, pensiamo cosa e ci buttiamo su questo".