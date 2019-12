Inter, aumenta la concorrenza per Mertens. AS: “C’è l’Atletico se salta Cavani. Il piano”

Uno dei nomi sul taccuino di Beppe Marotta per il prossimo giugno a parametro zero è quello di Dries Mertens. Il centravanti belga andrà infatti a scadenza con il Napoli e l’Inter sarebbe interessata a lui, soprattutto in caso di mancata permanenza di Alexis Sanchez. Ma, come si legge su AS, i nerazzurri non sono l’unica squadra sul belga. Anche l’Atletico Madrid, infatti, vorrebbe il belga se saltasse la trattativa per Edinson Cavani: “De Laurentiis non è una persona facile con cui negoziare, ma sapendo che a giugno il giocatore potrà liberarsi, sarà più facile sedersi e discutere con lui”, si legge.