De Laurentiis: “Mertens? Rinnovo semplice e naturale. Quando smetterà…”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato di Dries Mertens e del rinnovo in una lunga intervista a Il Corriere dello Sport. L’attaccante belga, vicinissimo al prolungamento con il club partenopeo, è stato corteggiato a lungo dall’Inter: “Lui è uno scugnizzo. Ci siamo visti a colazione sei mesi fa, una rivelazione, ho scoperto un uomo speciale, intelligente, mentalmente veloce, cazzuto, uno sfacimm’. Rinnovare il contratto a un calciatore di trentatré anni non rientra nelle nostre abitudini, con Mertens è stato semplice, naturale. Dirò di più, quando avrà smesso di giocare mi farebbe piacere trovargli un ruolo per proseguire la collaborazione“.