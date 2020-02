Mertens, futuro incerto. Il Mattino: “Rinnovo col Napoli? C’è trattativa: il punto”

Dries Mertens ha incantato ancora una volta Napoli con una magia contro il Barcellona, che gli ha permesso di raggiungere Marek Hamsik in testa ai marcatori storici del club azzurro. L’Inter è in prima fila per prelevarlo a zero in estate, ma, riporta Il Mattino, le discussioni per il rinnovo col Napoli sono ancora aperte: “Mertens è in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato ma la trattativa con il club azzurro prosegue: si lavora per cercare l’intesa e colmare la distanza tra domanda e offerta. Dries è legatissimo a Napoli, per tutti i tifosi è Ciro e il San Paolo gli ha dedicato il coro dopo la rete dell’1-0. Un’altra notte da ricordare per il belga, il suo futuro è ancora da scrivere”.