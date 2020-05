Sky – Mertens, per il Napoli investimento da 24 mln di euro. E un segnale per il futuro

Rinnovo importante per Mertens. Di ieri la notizia secondo la quale è spianata la strada verso la firma del rinnovo di contratto del belga con il Napoli fino al 2022. Il giocatore era stato anche trattato dall’Inter.

Ugolini, inviato di Skysport a seguito del club di De Laurentiis, ha spiegato che la società ha investito 24 mln di euro lordi per un affare tecnico e sportivo. E’ un segnale di continuità per la società campana che potrebbe aver anche posto le basi per un futuro da dirigente dell’attaccante che ha segnato 121 gol ed è primo con Hamsik tra gli attaccanti della storia del Napoli. Si limano gli ultimi dettagli, ma tutto lascia pensare alla tanto attesa firma.

(Fonte: SS24)