CdS – Inter, Mertens è il rinforzo giusto per l’attacco: con Lukaku una coppia da 70 gol

Sarà con ogni probabilità Dries Mertens il primo rinforzo dell’Inter 2020/21: l’attaccante belga, in scadenza di contratto con il Napoli, è a un passo dal vestire la maglia nerazzurro. A Milano troverà il suo amico e compagno di Nazionale Romelu Lukaku, fattore decisivo nella sua scelta: una coppia che ha già dimostrato di saper essere letale, come ricorda il Corriere dello Sport.

“Insieme hanno segnato 70 reti quando si sono ritrovati nel Belgio: un connubio che può riproporsi con in nerazzurro e avere effetti devastanti. […] Uno stimolo in più per scegliere Milano, Dries – in scadenza di contratto – ce l’ha proprio pensando al suo compagno di nazionale. Un vero assist, se si tratta di cogliere al volo l’ultimo importante contratto della carriera. A 33 anni, in ogni caso, l’Inter è un bel prendere. Anche per inseguire un trofeo che gli manca dal 2014“.