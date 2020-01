Inter, Mertens osservato speciale: super offerta del Monaco, ma i nerazzurri…

Dries Mertens rappresenta un’opportunità di mercato da non lasciarsi scappare. Lo sa bene l’Inter, che continua a monitorare la situazione dell’attaccante belga, in scadenza il prossimo 30 giugno con il Napoli.

Il Corriere dello Sport racconta di un’offerta di cinque milioni di euro per due stagioni del Monaco fatta recapitare a Mertens, che ci pensa. Uno in più rispetto alla proposta del Napoli, che spera nel rinnovo.

Il club monegasco non è l’unico sulle tracce di Mertens: Borussia Dortmund e West Ham osservano, ma resta sempre viva la candidatura dell’Inter con Marotta e Ausilio che continuano a tenere in considerazione l’opportunità di arrivare al belga a parametro zero la prossima estate.