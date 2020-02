Mercato, Di Marzio: “Mertens-Napoli, rapporto mai chiuso. Tra lui e Callejon…”

Al Napoli molto dipenderà da quanto accadrà con Mertens e Callejon che sono in scadenza. Gianluca Di Marzio parla della rivoluzione di mercato al club partenopeo e si è riferito anche all’attaccante belga. Il giocatore viene spesso accostato all’Inter e il giornalista di Skysport sul suo futuro ha detto: “I due giocatori sono in scadenza. Non c’è ancora nulla di deciso perché Mertens non ha firmato con nessun altro club e probabilmente resterebbe più lui che Callejon. Il rapporto tra il belga e il Napoli non si è mai chiuso”.

(Fonte: SS24)