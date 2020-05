Parisi: “Mertens rinnova col Napoli? Non è stata una questione di soldi”

Fabio Parisi, noto agente di calciatori, ha parlato della decisione di Mertens di rinnovare con il Napoli nonostante l’interesse per lui di Inter e Chelsea. «Sono soldi importanti ma non era una questione di soldi, li avrebbe incassati sia dal club nerazzurro che in qualsiasi altro club avesse deciso di andare. Magari ha chiarito con il presidente o anche con l’allenatore sulle questioni tattiche», ha detto a proposito della trattativa con la quale il belga ha rinnovato il suo contratto fino al 2022.

(Fonte: SI)