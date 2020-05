Sky – Mertens, il Napoli è una priorità: non è solo questione di soldi. Lui consapevole che…

L’Inter e il Chelsea sono in pressing su Mertens ma il Napoli non si è ancora arreso. È quanto sostiene Skysport. Un elemento a favore della sua permanenza è Gattuso. L’allenatore del club partenopeo è in sintonia con il giocatore. A Driens non dispiacerebbe rinnovare e restare al Napoli poi anche da dirigente, ma l’accordo con il club azzurro non c’è ancora, spiega l’inviato a seguito del club di De Laurentiis, Modugno.

“Il contratto scade a giugno, ma non è solo una questione di soldi. Ci sono in ballo volontà, scelte e segnali richiesti. De Laurentiis attende ancora. Ma anche Mertens. Che ha sì Napoli come priorità. Ma pure tentazioni e opportunità. E valuta tutto. Mentre si allena. Ha perso tre chili durante la quarantena. Mai è stato così tirato negli ultimi anni. È sereno, consapevole che è questo il momento delle scelte. Sono i suoi giorni“, ha spiegato l’inviato.

(Fonte: SS24)