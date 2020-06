Intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria della Coppa Italia, Dries Mertens, centravanti del Napoli cercato dall’Inter nelle scorse settimane, ha parlato così del rinnovo con gli azzurri: “Ci ho pensato tanto. Il gruppo, l’allenatore, il suo staff sono spettacolari. E poi c’è la città. Per me la quarantena è stata come una vacanza, stavo bene a Napoli e in quel momento già avevo deciso di firmare il contratto”.