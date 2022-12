Mertens: “Scudetto? Napoli ha vantaggio importante, ma non diciamo niente”

Le parole del belga: "Già l'anno scorso ci siamo andati molto vicini: peccato per quella partita in casa persa contro il Milan"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Dries Mertens, ex attaccante del Napoli, ha parlato così del momento degli azzurri primi in classifica: «Tutto questo mi rende davvero molto felice. Già l'anno scorso ci siamo andati molto vicini: peccato per quella partita in casa persa contro il Milan, sono convinto che se l'avessimo vinta sarebbe cambiato tutto. Quest' anno il Napoli sta facendo cose spettacolari, gioca bene e... Non diciamo niente».