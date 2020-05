CdS – Mertens all’Inter avrebbe guadagnato di più. Tre gli elementi della svolta rinnovo

Alla fine l’ha spuntata l’amore per una città che lo ha conquistato e si è lasciata conquistare. La storia tra Dries Mertens e il Napoli continua. L’Inter lo aveva tentato, con un biennale e opzione di rinnovo per il terzo anno. A Milano avrebbe anche guadagnato di più, ma ha voluto dire sì allo sforzo fatto da De Laurentiis per trattenerlo. Il Corriere dello Sport sulla questione del belga scrive: “Tre, gli elementi chiave della svolta: l’apertura al terzo anno di contratto; l’incredibile feeling del giocatore con Gattuso; l’amore di Mertens nei confronti della città e della squadra. Amore vero: all’Inter e al Chelsea avrebbe guadagnato di più, sia chiaro, ma oltre all’opera dell’allenatore calabrese è stata decisiva l’apertura di Aurelio De Laurentiis alla terza stagione”.

Il numero uno del club partenopeo aveva inizialmente proposto un biennale e l’inserimento dell’opzione sul terzo anno ha cambiato il destino della trattativa e ribadito che quello di Mertens è legato al Napoli dove, appena si tornerà a poter segnare, potrebbe diventare l’attaccante più prolifico della storia del club azzurro.

(Fonte: CdS)