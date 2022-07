il Messaggero – Acerbi, addio alla Lazio scontato: corsa a due Monza-Juventus

Nelle ultime settimane, il profilo di Acerbi era stato accostato all'Inter, alla ricerca di difensori, in attesa di capire quale possa essere il futuro di Skriniar. Il difensore ex Milan, in rottura con l'ambiente Lazio, lascerà i biancocelesti ma, per il momento, restano vive due opzioni: la Juventus, in cerca di una riserva per rinforzare il reparto arretrato, e il Monza, che ha già preso Ranocchia e Marlon ma cerca un altro difensore per completare la difesa a 3.