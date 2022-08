Messaggero – Inter, mercato in fase di stalle: tanti richieste, i nerazzurri…

La situazione in casa nerazzurra con diversi giocatori in uscita: il club di viale della Liberazione non abbassa le pretese

Alessandro De Felice

Sono ore calde in casa Inter in uscita. Il club nerazzurro ha ricevute diverse richieste per i propri calciatori, anche se al momento non ci sono trattative in dirittura d'arrivo. Il quotidiano 'Il Messaggero' fa il punto della situazione:

"Pinamonti è conteso da Atalanta e Sassuolo, l’agente di Sanchez ha incontrato Piero Ausilio ma non c’è ancora l’accordo per la risoluzione del contratto (poi andrà al Marsiglia) e Casadei è sempre nel mirino del Chelsea. I Blues insistono sul giovane talento, ma in viale Liberazione pretendono 20-22 milioni di euro. Così come non abbassano le pretese per Dumfries (ci sono i londinesi e il Manchester United) e Skriniar (il Psg monitora)".