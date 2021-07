Messaggero: “Luis Alberto scottato dall’Inter: Inzaghi lo ha sedotto e abbandonato”

Secondo il quotidiano romano, Luis Alberto vuole Milano: ma è rimasto scottato dall'Inter di Inzaghi

Quella legata a Luis Alberto sarà una vera e propria telenovela che ci trascineremo per tutta la sessione di mercato. Il giocatore vuole infatti salutare la Lazio, ma Claudio Lotito non è assolutamente un presidente che fa sconti per i suoi calciatori, nemmeno per chi sembra in uscita. E Il Messaggero racconta un retroscena legato all'Inter, che sembrava interessata allo spagnolo: "Se non può tornare in Spagna, Luis Alberto vuole Milano: è rimasto scottato dall'Inter di Inzaghi, che lo ha sedotto e abbandonato, ma durante le ferie prolungate ha ingigantito il suo desiderio d'addio".