Messaggero – Roma, i Friedkin puntano in alto. “Vogliono un Mourinho in campo: Dybala o CR7”

La vittoria della Conference League ha portato grande entusiasmo in casa Roma e i tifosi, ora, puntano ancora più in alto

La vittoria della Conference League ha portato grande entusiasmo in casa Roma e i tifosi, ora, puntano ancora più in alto. Il Messaggero riporta quale sia la volontà dei Friedkin :

"Hanno partecipato al corteo di ieri a bordo del pullman scoperto rendendosi conto delle enormi potenzialità della piazza, ecco perché la prossima mossa sarà comprare un «Mourinho in campo». È questa l’indiscrezione che sta circolando in queste ora a Trigoria: i proprietari avrebbero promesso alla squadra un grande calciatore, un colpo importante di quelli che non ti aspetti", spiega il quotidiano, facendo il nome di Cristiano Ronaldo - anche se i 26 mln di sterline di stipendio rendono il colpo praticamente impossibile - e, soprattutto Dybala. "Più fattibile l’acquisto di Paulo Dybala che ha lasciato la Juventus alla ricerca di un club che possa garantirgli gli 8 milioni a stagione richiesti", scrive il Messaggero.