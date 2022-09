Messaggero – Inter, Zhang negli Stati Uniti: non è da escludere questo scenario

Non si placano i rumors di una possibile cessione dell'Inter

Tornano con prepotenza i rumors di una possibile cessione dell'Inter. Nella giornata di ieri girava voce del mandato della famiglia Zhang a Goldman Sachs, per la vendita del club nerazzurro a 1,2 miliardi di euro. "Indiscrezione smentita da Suning, ma in questi giorni il presidente nerazzurro, Steven Zhang, è negli Stati Uniti. E non è da escludere che possa anche essere alla ricerca di soci di minoranza. Tra questi, nelle ultime ore è spuntato Vivek Ranadive, presidente della franchigia Nba dei Sacramento Kings, che nei mesi scorsi sembrava potesse affiancare il fondatore di Red Bird, Gerry Cardinale, nell’acquisto del Milan", si legge su Il Messaggero.