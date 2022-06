Inter, messaggio al PSG: no a contropartite per Skriniar, scartata l’idea Kehrer

Su Milan Skriniar non si placa l'interesse del Paris Saint-Germain: il club parigino si è già fatto vivo con l'Inter, ma le prime proposte sono state prontamente respinte. I nerazzurri, come scrive il Corriere dello Sport, hanno fissato una richiesta ben precisa: "La prima offerta è stata di 50 milioni più 10 di bonus, in alternativa gli stessi 50 milioni più il cartellino di Kehrer, difensore tedesco con il contratto in scadenza nel 2023. L'Inter ha risposto che non è interessata a contropartite tecniche e che il prezzo di Skriniar è 80 milioni di euro. Il Psg ha promesso un rilancio in tempi rapidi, ma ieri dalla capitale francese non sono arrivati aggiornamenti".