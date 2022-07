VIDEO – Bellanova ai tifosi: “Felice di essere qui e indossare questi colori”

Giornata di presentazione ufficiale per Raoul Bellanova. L'ex giocatore del Cagliari è arrivato questa mattina alla Pinetina a bordo della sua macchina per presentarsi al primo giorno di raduno. E ai tifosi, sui social della società, ha lasciato un messaggio: "Ciao, sono felicissimo di essere qui e indossare questi colori. Non vedo l'ora di cominciare".