Il messaggio di Vecchi a Dimarco: “Continua a testa alta, il prossimo passo sarà…”

Parole che arrivano al cuore e confortano il terzino nerazzurro: Vecchi conosce bene Dimarco, il suo messaggio sui social parla chiaro

Federico Dimarco è stato sostenuto dalla Curva, dai tifosi e dai compagni dopo il rigore sbagliato contro l'Atalanta. Il giocatore nerazzurro ha parlato dopo la partita e ha detto di non avere problemi a metterci la faccia. Un atteggiamento che gli fa onore e che è corredato dal grande impegno che il terzino mette sempre in campo. Anche il suo ex allenatore, che lo conosce molto bene, ha voluto mandargli un bellissimo messaggio. Queste le parole di Stefano Vecchi: "Quando uno getta il cuore oltre l'ostacolo come fai tu ogni volta che indossi quella maglia, deve solo continuare così a testa alta perché il prossimo passo sarà la nazionale. Grazie a te per le emozioni che regali a chi ti ha visto crescere".