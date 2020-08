Messi, l’ex agente: “Ci sono molte possibilità che resti al Barça. La mia frase sull’Inter…”

Le sue dichiarazioni sono rimbalzate ovunque facendo sognare i tifosi nerazzurri. “Per me Messi ha già una squadra: l’Inter”. A dirle l’ex agente della pulce, Josep Maria Minguella. Ma a distanza di qualche giorno, Minguella precisa una cosa: “Le mie dichiarazioni sono state interpretate male, io qualche giorno fa ho detto semplicemente che l’Inter è una delle possibilità in virtù della tassazione più vantaggiosa che esiste in Italia. Lo abbiamo visto bene anche con Cristiano Ronaldo alla Juventus due anni fa… Tanti campioni pensano di trasferirsi in Serie A oggigiorno. A proposito, proprio perché c’è già CR7, non penso invece che bianconeri siano in corsa“, dice ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. E il City? “Per il City vale un altro discorso: Messi e la sua famiglia là hanno tanti amici, sponsor ed ex colleghi di Barcellona, da mister Guardiola alla dirigenza. Questa sarebbe sicuramente la scelta più ragionata dal punto di vista sportivo“.

Ma Messi, secondo lei, dovrà andrà?

“Mi sbilancio: per me oggi ci sono molte più possibilità che Messi resti al Barcellona fino al 2021 piuttosto che andarsene subito. Il Barça ha già deciso e sono convinto che difenderà fino alla fine la sua scelta, Leo ha un contratto e neanche i suoi avvocati sono sicuri che possa trasferirsi senza il pagamento della famosa clausola da 700 milioni di euro”.

