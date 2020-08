EDICOLA / Sport: Messi-Barça scontro totale. L’Inter ha contattato i suoi agenti

“Guerra totale”. È quanto sta succedendo tra Messi e il Barcellona e il quotidiano Sport sceglie questo titolo per parlare del giocatore. Il giocatore comunica la Barça tramite un burofax che vuole andarsene. L’argentino vorrebbe andarsene senza pagare i soldi della clausola nel suo contratto ma per il club non può farlo perché questa opzione è scaduta a maggio. E i blaugrana non sono disposti a negoziare una transazione.

Secondo il giornale sportivo spagnolo PSG, City e Inter hanno già preso contatti con l’entourage dell’argentino prima che lui decidesse di lasciare la squadra catalana.