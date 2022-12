Argentina in finale, Messi: “Quello che volevamo. Alvarez, che crescita”

Il commento dell'attaccante dopo la vittoria per tre a zero che ha eliminato dai Mondiali la Croazia

Argentina in finale dopo la vittoria in semifinale contro la Croazia. Lionel Messi, protagonista della serata e del Mondiale, ha parlato a fine partita: «Siamo arrivati fino in fondo, era il nostro sogno. Ed è una gioia che l'Argentina giochi di nuovo una finale mondiale, godiamocela. Non so se sia il mio miglior Mondiale, ma da un po' cerco di godermelo di più. È diverso, ci siamo divertiti tutti da quando siamo arrivati ​​ai Mondiali anche se abbiamo iniziato con una sconfitta. Chiediamo alle persone di continuare a sostenerci, siamo riusciti a fare tutto questo insieme, stiamo andando a un'altra finale».