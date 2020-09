Toni Kroos, intervistato su un possibile approdo di Messi al Real, ha sfidato l’argentino: «Non credo proprio, per fare una cosa così devi avere le palle…», ha detto al podcast di ‘Einfach mal Luppen’. Nessuna ‘pietà’ per il ‘nemico’ di una vita: «Se dicesse addio alla Liga sarebbe un male per il campionato ma non sarò triste. È uno dei migliori giocatori di tutti i tempi, l’arma totale del Barcellona. Non soffriremmo troppo se se ne andasse».

(Fonte: sport.es)