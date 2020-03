Coronavirus, Messi annuncia: “Per il Barça ci riduciamo lo stipendio del 70%”

Un comunicato e un post su Instagram per prendere parola e in un attimo ha avuto l’attenzione di tutto il mondo dello sport. Lionel Messi, giocatore e capitano del Barcellona, ha annunciato che lui e i suoi compagni si ridurranno lo stipendio del 70%. Il campionato è fermo a causa del coronavirus e loro daranno un contributo alla società. L’argentino ha spiegato: “Vogliamo chiarire che la nostra volontà è sempre stata quella di applicare una riduzione dello stipendio, perché comprendiamo appieno che si tratta di una situazione eccezionale e siamo i primi ad aver sempre aiutato il club quando ci veniva chiesto. La squadra farà in modo che vengano coperti al 100% gli stipendi degli altri dipendenti”.

Nel comunicato si sottolinea anche: “Siamo stupiti del fatto che all’interno del club ci sia chi ci ha messo sotto una lente d’ingrandimento. Ci è stata fatta pressione perché facessimo qualcosa che sapevamo avremmo fatto. In effetti, se l’accordo è stato ritardato di alcuni giorni è semplicemente perché stavamo cercando una formula per aiutare il club e anche i suoi lavoratori in questi tempi difficili”.