Messi, birre in regalo ai portieri a cui ha fatto gol. Vidal gli scrive: “Il numero uno”

644 gol in carriera tutti con un’unica maglia. Lionel Messi ha celebrato il suo record con il Barcellona e con il suo sponsor, la birra americana Budweiser. Ne ha fatto recapitare una bottiglia, anche due, a seconda dei gol che gli ha segnato, ai portieri che ha incontrato sul suo cammino. Pure a Buffon ne sono arrivate due. Su ogni bottiglia il numero del gol, tra i 644, incassato. Nel caso del portiere bianconero sono arrivate le bottiglie col numero 514 e 515. Saranno arrivate a tanti portieri sparse in giro per l’Europa. A nessun portiere interista però perché l’Inter resta tra le poche squadre alle quali il giocatore non ha segnato.

Però quelle birre sono finite sulla bacheca di Vidal. Il cileno ha voluto complimentarsi con l’ex compagno per il record battuto: “Congratulazioni per questo nuovo record, Leo. Sei un extraterrestre, il numero uno”.