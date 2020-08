Canizares: “Messi lontano dal Barcellona? Non attiriamo la sfortuna parlandone”

L’ex portiere del Valencia e della Spagna, Santiago Canizares, ha detto la sua sul possibile addio al Barcellona di Lionel Messi. «Spero che Leo non lasci il Barcellona e che si ritiri anche lì. Se ha trascorso i suoi anni migliori al Barça, la cosa normale sarebbe che resti anche come dirigente. Non vedo Messi allenato da Guardiola in futuro. Semplicemente perché il loro rapporto non era quello idea. Non mi sembra un’idea praticabile. Nessuno vuole che Messi lasci la Liga. Se dovesse accadere? Non attiriamo la sfortuna parlandone».

(Fonte: tribalfootball.com)