Di Marzio: “Ecco dove andrà Messi. Conte esagera, quei soldi si danno a pochi. Vidal…”

L’allenatore Gianni Di Marzio ha parlato a TMW Radio del possibile addio di Lionel Messi al Barcellona dopo la richiesta ufficiale di cessione e della conferma di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter dopo il summit di ieri: “Ho avuto piacere di vedere Messi dal vivo quando era giovane, ed era un bravo ragazzo. Attualmente però i tifosi se la sono presa con la società, però la volontà di andar via è propria del giocatore. Per cui la mancanza di rispetto che vedo, è quella di Messi nei confronti della società. Pur essendo il numero uno, non si può permettere di mettersi al di sopra della società. Non si sta comportando da professionista. Secondo me non si concluderà la trattativa con l’Inter, è un affare troppo difficile. Per le mie conoscenze e il mio modo di agire, solo il PSG può far bene a Messi. Secondo me andrà in Francia e può essere il campionato adatto per lui. Un campionato più tranquillo e meno duro rispetto all’inglese. Il Manchester City invece lo vedo lontano, perché non possono permetterselo e sarebbe una spesa troppo grossa. Conte? Più di una volta ho sempre detto che esagera troppo con le parole. Bisogna avere rispetto per chi ti paga. Tutti quei soldi tra l’altro si danno a poche persone. Vidal l’ho visto un po’ fuori fase in questa stagione, nonostante piaccia all’allenatore. A volte ho come avuto l’impressione che il cileno facesse fatica ad entrare in partita“.