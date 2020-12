Messi: “Sto bene, ma quello che è successo in estate l’ho trascinato. Ma ora ho voglia”

Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di RAC1, Lionel Messi, fuoriclasse del Barcellona, è tornato su quanto accaduto in estate, tra l’umiliazione contro il Bayern Monaco e il burofax per chiedere la cessione: “Sto bene, ho passato un periodo molto brutto in estate: la fine della stagione e quello che è successo in estate. L’ho trascinato all’inizio, ma ora mi sento bene, emozionato e voglioso. So che il club sta attraversando un momento difficile, a livello di squadra e di club, ma ho molta voglia di lottare per tutto”.