In Spagna – Bartomeu non vuole perdere tempo: subito faccia a faccia con Messi

Continuano ad arrivare aggiornamenti sulla questione Messi. Il suo fax al Barcellona ha scatenato l’inferno: proprio non lo doveva dire che vuole andarsene. Invece è la realtà e sembra proprio sia deciso a non tornare indietro. Catalunya Ràdio sottolinea che il presidente Bartomeu non avrebbe intenzione di far trascorrere altro tempo e vuole parlare subito con l’attaccante. Vuole incontrarlo faccia a faccia per capire se davvero vuole lasciare a costo zero il club nonostante la clausola di uscita sia scaduta il 10 giugno. Il club si sente protetto dal contratto del giocatore (scadenza 2021) e dalla clausola risolutiva di 700 mln di euro.

(Fonte: MD)