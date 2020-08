Il Giornale – Messi è un gioco a perdere: l’Inter dovrebbe vendere i gioielli per prenderlo

È un sogno che si è accesso volenti o nolenti. Perché se si sente che Messi è sul mercato anche il più disfattista un pensierino ce lo fa. Sogni di tifosi. Ma la dura realtà fa pensare ai conti di una società, a quanto potrebbe essere difficile sostenere una spesa così pesante. E il quotidiano Il Giornale prova a riportare tutti sulla terra spiegando l’intera vicenza, a partire dalle voci che parlano del City, passando a quelle che citano il PSG.

E sull’Inter Damascelli scrive: “I cinesi dell’Inter vivono la fantasia del potere, dicono che nell’ufficio di Zhang junior sia appesa al muro la fotografia dell’argentino, si tratterebbe di strofinare l’immagine e di trasformarla in realtà. Ma prima di Aladino sarebbe necessario vendere Lautaro e Lukaku assieme, magari qualche giovane promessa e presentarsi per l’acquisto del secolo. Mi stupirei se questo accadesse, non tanto per i cinesi capaci di qualunque impresa ma per le casse del club che abbisognano di una gestione oculata. Comunque Messiland è il gioco più bello dell’estate. Chi perde può aver vinto”.

(Fonte: Il Giornale, 28-8-2020)