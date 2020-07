TS – Inter, l’entourage di Messi non ha gradito l’idea della tv di Suning. Ma nel 2021…

Arrivano indiscrezioni da Barcellona dopo la trovata pubblicitaria di PPTV, la tv di Suning, di inserire l’immagine di Messi proiettata sul Duomo di Milano per presentare la sfida tra Inter e Napoli.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il clan del calciatore non ha gradito l’idea. Al momento sembra impossibile che Messi lasci il Barcellona quest’estate; discorso diverso per il 2021, nel caso in cui dovesse saltare il rinnovo e Bartomeu essere confermato alla guida del club catalano.