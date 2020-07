Zazzaroni: “Messi-Inter? Non posso parlare. Conte non brillantissimo quando…”

Anche a Radio Dee Jay hanno parlato di Messi. Ivan Zazzaroni ha detto la sua in merito: «Non posso parlare perché è una notizia della concorrenza. È una suggestione che nasce dal fatto che il padre ha preso il domicilio fiscale a Milano e poi sta portando avanti una polemica contro il presidente del Barcellona.. Anche perché il Barça sta spingendo su Lautaro. De Jong? Sarebbe un’ottima idea. Lautaro ha una valutazione di 70-80 mln. L’Inter con i soldi dell’argentino andrebbe a prendere un grande attaccante. Se fai scambio con de Jong non hai i soldi per l’attaccante. Messi? La Pulce guadagna 54 mln all’anno netti. Anche il decreto crescita non può fare molto. Lui finirà al Barça, al massimo va in Argentina quando sarà da pensione, mi sembra un investimento impossibile».

Il giornalista ha commentato anche l’editoriale di Severgnini su Conte: «Credo che ai tifosi nerazzurri non sia piaciuto il fatto che Conte abbia detto che il modello è la Juve. Per un tifoso interista è l’opposto e la Juve non sarà mai un modello. Qualche volta non è stato brillantissimo sulla comunicazione».

Sulla lotta per il campionato: «Una Juve così fai fatica a ritrovarla, era una grande opportunità di arrivare al risultato. L’Inter ha fatto meglio dell’anno scorso, ma non benissimo».

(fonte: Radio dee jay)