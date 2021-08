Koeman: “Messi ci mancherà molto, ma non si deve vivere nel passato”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona torna sull'addio dell'argentino

Dopo l'addio di Lionel Messi, approdato al Paris Saint-Germain, l'allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, alla vigilia dell'esordio in Liga, raccomanda di "evitare di vivere nel passato", assicurando di "essere entusiasta della squadra". L'addio di Messi "è stato doloroso per tutti i tifosi blaugrana, per tutto quello che Leo ha fatto per questo club, per il tipo di giocatore che è...".