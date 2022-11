In UK – Messi lascia il PSG in estate: sarà il più pagato nella storia della MLS

Non viene specificata l'entità dell'ingaggio, ma il quotidiano britannico scrive anche che, per invogliare ancora di più Messi e nell'ambito di un progetto tecnico, l'Inter Miami intende ingaggiare anche due grandi amici, ed ex compagni al Barça, della Pulce: Luis Suarez, libero dopo l'esperienza in patria al Nacional, e Cesc Fabregas, "che ora sta giocando nella Serie B italiana con il Como".