Di Marzio: “Messi, Bartomeu chiaro. Non c’è una clausola perché si liberi. E su Lautaro…”

Bartomeu ha parlato con i media, ha ufficializzato l’arrivo di Koeman e ha allontanato le voci su Lionel Messi definendolo pilastro del progetto futuro dei blaugrana. Di Marzio a Skysport ha fatto le sue considerazioni su quanto detto dal presidente del Barça e ha sottolineato: «Vedremo se l’argentino farà sentire la sua voce. Ma non esiste una clausola rescissoria che gli permetterebbe di liberarsi a parametro zero, bisognerebbe trattare con il club catalano che però non vuole lasciarlo partire. Il presidente ha anche confermato che il club è interessato a Lautaro e non ha escluso un nuovo assalto per l’argentino dell’Inter. Ma i dirigenti nerazzurri potrebbero scegliere di non ascoltare un’eventuale offerta».

(Fonte: Skysport)