Messi sta diventando una telenovela: “La macchina di Bartomeu a casa del padre, ma…”

Ausilio dice che per l’Inter è impossibile. Ma gli occhi del mondo intero sono puntati su Barcellona e sulla questione Messi. Doveva esserci oggi l’incontro di suo padre con il presidente Bartomeu. Ma al momento l’incontro non c’è stato. Il papà dell’attaccante è arrivato presto in città, ha visto gli avvocati e lo staff del figlio ma non ha ancora visto il numero uno del Barça. Di queste ore la notizia secondo la quale la macchina del presidente sarebbe arrivata a casa Messi ma lui non c’era dentro. La macchina sarebbe arrivata fino davanti al portone della casa del padre dell’argentino ma sarebbe tornata indietro e non aveva a bordo il presidente. Intanto papà Jorge continua a ribadire che è difficile che suo figlio resti in blaugrana.

(Fonte: Cadena Ser)