Cosa succederà all’Inter in futuro si scoprirà tra qualche giorno. Ma continuano ad abbattersi sull’ambiente nerazzurro le voci sull’addio di Lautaro Martinez che arrivano dalla Spagna. Il quotidiano Mundo Deportivo in prima pagina titola così: “Messi incedibile. Il Barcellona pensa che Messi sia un pilastro della squadra e non considera la partenza della sua risorsa migliore”. Il giocatore dell’Inter rimane una priorità del Barcellona, anche per il nuovo allenatore.