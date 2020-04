Messi all’Inter? Il parere di alcuni ex nerazzurri. Serena: “Se Moratti si è sbilanciato così…”

Le dichiarazioni rilasciate da Massimo Moratti sulla possibilità di vedere Messi all’Inter, hanno infiammato i tifosi nerazzurri. Sport Mediaset ha intervistato alcuni ex nerazzurri che hanno detto la loro su una operazione di mercato che ad oggi appare alquanto difficile.

Ferri: “Penso che se ci fosse questa possibilità, credo i dirigenti dell’Inter siano già su quella pista e si giochino tutte le chance per portare a casa un obiettivo straordinario“.

Paganin: “Considerando gli attriti di Messi con la società durante tutto l’arco della stagione, il fatto che Messi non abbia mai nascosto la voglia di tornare a competere con cristiano Ronaldo, potrebbe non essere un’utopia che Messi il prossimo anno possa giocare nel nostro campionato“.

Beccalossi: “Stiamo parlando di Messi, il giocatore più forte al mondo. È chiaro che mi piacerebbe vederlo nell’inter. SO che piace anche al presidente Zhang, anche se ritengo che sia un’operazione con i tempi che corrono bisognerò aspettare un po’“.

Serena: “Se Moratti si è sbilanciato in questo modo su Messi, significa che qualcosa di grosso bolle in pentola. Messi all’Inter e in Serie A sarebbe l’ideal per rilanciare il calcio italiano dopo la tragedia del coronavirus“.

(Sport Mediaset)