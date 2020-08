Barcellona, UFFICIALE: Messi non si è presentato per i test medici di inizio stagione

Nessun passo indietro per Lionel Messi: il fuoriclasse argentino, dopo aver palesato la sua intenzione di non rimanere al Barcellona, questa mattina è passato ai fatti, non presentandosi alla Ciutat Deportiva blaugrana per i test anti Covid-19 previsti dal protocollo della Liga spagnola. Il numero 10 blaugrana era atteso per le 10.15 ma, come riporta il Mundo Deportivo, ha preferito non rispondere alla convocazione del club catalano, aumentando ulteriormente la frattura tra le parti.