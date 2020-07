Sky – Messi? Non dipende dall’Inter. Non c’è notizia fino a che…

Anche Matteo Barzaghi, inviato di Skysport a seguito dei nerazzurri, ha parlato delle voci che parlano di Messi in rotta con il Barça e di un suo possibile approdo a Milano: «Non dipende dall’Inter, ma da Messi fino a che non rompe con il Barcellona non c’è la notizia. Se rompesse col Barcellona ne riparliamo, ma Marotta parla di utopia. Da quello che risulta all’Inter, lo ha ammesso lo stesso ad nerazzurro, il giocatore non vuole andare via da Barcellona e per questo bisogna interrompere qualsiasi discorso».

(Fonte: SS24)