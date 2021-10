Messi: “La Champions? Le attenzioni sono sul Psg, ma squadre come Inter, Bayern, Real…”

Intervistato da France Football, l'argentino parla della Champions e cita altri grandi club come l'Inter da tenere d'occhio

"Al Psg il sogno di tutti è la Champions". Intervistato da France Football, Lionel Messi non si nasconde e sa che dopo il mercato estivo, il club francese è dato da molti come il club favorito per la vittoria finale della Champions. "Il club lavora per questo obiettivo da qualche anno e ultimamente ci è andato vicino".