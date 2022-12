In Francia – Messi-PSG, accordo per il rinnovo di contratto per il 2024

Lionel Messi vestirà la maglia del Paris Saint Germain anche nella prossima stagione. Secondo "Le Parisien", già prima della fine dei Mondiali sarebbe stato raggiunto un accordo per prolungare di un'altra stagione il contratto - che sarebbe scaduto a giugno - del 35enne fuoriclasse argentino. I dettagli e le firme dovrebbero arrivare al ritorno di Messi dalle vacanze post-Mondiale. A convincere il giocatore le ambizioni del Psg e il fatto che a Parigi la sua famiglia si trovi a meraviglia: Messi vuole ora la Champions e anche il record di reti nella massima competizione europea, che appartiene a Cristiano Ronaldo e distante solo 11 gol. Si era parlato di un ritorno a Barcellona ma i catalani non hanno le risorse economiche per riportarlo al Camp Nou e ci sarebbero anche vecchie ruggini fra Messi e una parte della dirigenza. La Pulce, inoltre, avrebbe anche escluso l'ipotesi Mls, dove l'Inter Miami di Beckham lo ha a lungo corteggiato. Per tutti questi motivi rimarrà a Parigi, dove guadagnerà 41 milioni di euro lordi a stagione. Trovato l'accordo con Messi, il Psg si concentrerà su Mbappè: l'attaccante ha un contratto fino al 2025 (ma con la possibilità di andare via un anno prima), vuole essere il numero uno del club ma dall'altro lato sa che, con Messi e Neymar accanto, ha più chance di riempire la sua bacheca dei trofei.