Argentina, Messi: “Quello in Qatar probabilmente sarà il mio ultimo Mondiale”

Quello in Qatar con molta probabilità sarà l'ultimo Mondiale di Lione Messi. È lo stesso attaccante argentino a rivelarlo in un'intervista alla ESPN. "Molti ragazzi giocheranno la loro prima Coppa del Mondo, la loro prima partita, che ti piaccia quell'ansia o meno, non sai come ognuno la affronterà. È molto importante vincere la prima partita e non sarà facile. L'ultimo Mondiale pensavamo sarebbe stato facile, che saremmo stati i primi nel girone e invece non è stato così".

"Non so se noi siamo tra i grandi favoriti, ma l'Argentina è sempre tra le migliori, per la sua storia e per cosa significa, ma non siamo i favoriti in testa, ci sono altre squadre che sono sopra di noi.Probabilmente sarà il mio ultimo Mondiale. Mi sento bene fisicamente, sono riuscito a fare un ottimo precampionato quest'anno cosa che non avevo potuto fare l'anno prima, era fondamentale iniziare in modo diverso e arrivare come ho fatto io, con una grande mentalità".