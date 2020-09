Il padre è il suo agente e dice che difficilmente resterà al Barcellona. Messi ha inviato un burofax al club blaugrana per dirgli addio ma non ha ancora detto nulla ai suoi compagni. Tanto che è ancora nella chat di gruppo. Come ha spiegato Frenkie De Jong in un’intervista a ‘Nos’. «È ancora nelle chat di gruppo, ma non gli ho scritto. Sicuramente in tanti avranno tentato di parlargli negli ultimi giorni», le sue parole.

(Fonte: repubblica.it)