Libero – Messi, non succede ma se succede l’Inter c’è. Con lui in rosa il main sponsor…

“Non succede, ma se succede l’Inter saprebbe cosa fare di Messi“. Così il quotidiano Libero parla dell’argentino e di tutto quello che si dice sul suo possibile approdo a Milano. “Non solo in campo, dove il 3-5-2 di Conte e i partner d’attacco sembrano perfetti per esaltarne le doti, ma anche fuori”, si legge nello stesso articolo. Ci si riferisce alla ricerca del nuovo main sponsor, che andrebbe a sostituire sulla maglia la scritta Pirelli. L’azienda di pneumatici ha versato nelle casse nerazzurre venti mln con i bonus, si cerca uno sponsor di almeno 25-30 mln a stagione.

“Avere Messi in rosa significa poter giocare al rialzo. Il tutto sommato ad una visibilità in crescita a livello internazionale, e che l’eventuale successo in Europa League, con Supercoppa Europea e Mondiale per club 2021 annessi, gonfierebbe ulteriormente. L’Inter non potrebbe sfruttare Messi nel merchandising ufficiale visto che è testimonial Adidas, cioè concorrente di Nike, ma ha già rimediato a inizio anno, per quanto possibile, recuperando la gestione diretta dei diritti di retail e licensing”, scrive ancora il giornale con sede a Milano.

Nessun volo pindarico perché Messi resta un sogno e forse pure un miraggio dopo l’addio al Barça di Abidal con cui l’argentino non andava proprio d’accordo. Ma il giocatore non avrebbe ancora deciso se restare o abbandonare la navicella blaugrana in piena tempesta.

(Fonte: Libero, il quotidiano 19-8-2020)