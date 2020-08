Sport – ‘Trasferimento in vista’: la decisione di Messi è irrevocabile. City avanti ma United, PSG e Inter…

“Trasferimento in vista”. Il quotidiano spagnolo Sport è sicuro: Lionel Messi lascerà il Barcellona. “La decisione di Messi di lasciare il Barcellona è irrevocabile e il giocatore, che non vuole iniziare una battaglia legale con il club, spera che sia negoziato il suo trasferimento – scrive il quotidiano -. Il presidente Bartomeu non si dà per vinto, insiste e farà tutto il possibile per fargli cambiare idea. Il City di Guardiola è in vantaggio, ma Manchester United, PSG e Inter restano in agguato”.