Messias: “Tutte le partite adesso sono finali. L’Inter? Non avevo visto il risultato”

Le parole del giocatore rossonero al termine della gara vinta dal Milan contro il Genoa

Al termine della gara vinta dal Milan contro il Genoa, Junior Messias ha commentato la partita ai microfoni di Dazn. Queste le parole del giocatore rossonero: "Più passa il tempo e più le partite diventano importanti. Sapevamo che oggi non sarebbe stata una partita facile, ma siamo stati bravi. Questi tre punti ci danno ancora più voglia di lottare. Non ho visto il risultato dell'Inter, noi eravamo concentrati sulla nostra partita. Dobbiamo lavorare come facciamo tutta la settimana e poi i risultati arrivano. Sono stato abbastanza sereno perché so che quando lavori bene prima o poi le cose buone arrivano. Tutte le partite adesso sono finali, tutte le altre vincono e noi dobbiamo restare lì".